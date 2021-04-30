شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. السيد حمدي يتعادل للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق ، في انقاذ المارد الأحمر من الخسارة أمام الترجي التونسي في فى ذهاب نهائى البطولة باستاد برج العرب 2012 بعد ما تمكن في تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 88 وتنتهي المباراة ببنتيجة 1-1، ليتوج الأهلى فى مباراة العودة بالبطولة بنتيجة 2-1.

شارك الأهلى فى المجموعة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا فى مجموعة تضم الزمالك ومازيمبى الكونغولى وتشيلسى الغانى ونجح فى احتلال قمة القمة برصيد 11 نقطة ليتأهل للدور نصف النهائى .

واجه الأهلى فريق سانشاين ستارز النيجيرى فى الدور قبل النهائى للبطولة الأفريقية واستطاع تحقيق التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثليهما بالعاصمة النيجيرية لاجوس ، قبل أن يعود ويفوز عليه بهدف مقابل للاشئ بالقاهرة ليصعد لنهائى البطولة .

وقع الأهلى امام منافسه التقليدى فى كافة البطولات الأفريقية نادى الترجى التونسى فى نهائى البطولة ونجح الأخير فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى مباراة الذهاب أحرز الهدف للمارد الاحمر السيد حمدى ، وفي لقاء الذهاب حقق الاهلي الفوز بثنائية مقابل هدف ، تقدم جدو بالهدف الاول من عرضية متقنة للسيد حمدى ، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى من مجهود فردى، ليتوج بالبطولة .