قرعة دوري ابطال افريقيا 2021..كيف توقع علي محمد علي القرعة؟

نتابع معكم استعراض آراء وتوقعات الخبراء في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، المقرر سحبها اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور 5 أندية عربية، في مقدمتهم البطل القياسي للمسابقة الأهلي المصري، بالاضافة إلى الثنائي الجزائري شباب بلوزداد والمولودية، وبطل تونس الترجي، ووصيف الدوري المغربي الوداد البيضاوي.

قال الاعلامي المصري ومعلق قنوات بي إن سبورتس “علي محمد علي” إن قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 ستتكرر مع الاهلي هذا الموسم أيضًا.

وأوضح خلال حديث خص به موقع ميركاتو، قائلاً “صن داونز الجنوب أفريقي بنسبة كبيرة سيعود لمواجهة النادي الاهلي في ربع النهائي، وأظن أن هذا السيناريو هو الأفضل بالنسبة لجمهور ولاعبي الاهلي الذين لا يريدون الاصطدام بأحد الأندية العربية في هذا التوقيت المُبكر من البطولة”.

وتابع “الاهلي تجاوز صن داونز الموسم الماضي بتكتيك عال تحت قيادة فايلر، وأظن أنه يستطيع تكرار نفس النتيجة هذا الموسم أيضًا لو أوقعته القرعة ضده بما أن موسيماني يعرف الكثير عن فريقه السابق، بالرغم من المستوى المتميز الذي قدمه صن داونز في دور المجموعات، إلا أنه في آخر جولتين من دور المجموعات أظهر بعض التراجع”.

ويعتقد معلق قنوات بي إن سبورتس أن ربع النهائي سيشهد مواجهات عربية عربية غاية في الصعوبة قد تُسفر عن حدوث مفاجآت مثل خروج الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي.

وسقط صن داونز الجنوب أفريقي في فخ التعادل السلبي أمام الهلال السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات على ملعب الجوهرة الزرقاء، وفي اللقاء الختامي أمام شباب بلوزداد تعرض للخسارة 2/صفر، في أول خسارة له على ملعبه منذ عام 2017.

وتنطلق قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وربع نهائي الكونفدرالية اليوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرة للمجموعات:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: مولودية الجزائر الجزائري