قرعة دوري ابطال افريقيا 2021..محمد الكواليني يتوقع خصم الاهلي

تتواصل توقعات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، المقرر سحبها اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور 5 أندية عربية، في مقدمتهم البطل القياسي للمسابقة الأهلي المصري، بالاضافة إلى الثنائي الجزائري شباب بلوزداد والمولودية، وبطل تونس الترجي، ووصيف الدوري المغربي الوداد البيضاوي.

ويتوقع الاعلامي الرياضي المصري محمد الكواليني وقوع ممثل مصر الوحيد في الأدوار الاقصائية هذا الموسم “الاهلي” في مواجهة صعبة أمام الوداد البيضاوي.

وقال معلق قنوات أون تايم سبورت المصرية في حديث خص به موقع ميركاتو “الوداد تحسن كثيرًا هذا الموسم، وهو أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب بناء على ما شاهدناه في دور المجموعات من جانبهم، وأتوقع أن يكون هو خصم الاهلي في ربع النهائي، ولو مر الاهلي من هذا الاختبار سنبدأ نتحدث بعدها عن العاشرة”.

وأضاف الكواليني – معلق بي إن سبورتس السابق – “استبعد أن يتكرر لقاء الأهلي وصن داونز الذي حدث في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري ابطال افريقيا، والوداد هو الاقرب لملاقاة الاهلي”.

وعن باقي مباريات قرعة ربع نهائي دوري الابطال هذا الموسم، تابع الكواليني حديثه “لا بد من وجود أكثر من قمة عربية عربية في ربع النهائي هذا الموسم، وأرى أن الترجي سيوضع في اختبار صعب ضد شباب بلوزداد الجزائري”.

وختم حديثه “الحظ سيواصل مرافقة سيمبا التنزاني بمواجهته لـ كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالتالي فاللقاء الأخير سيكون بين صن داونز ومولودية الجزائر، في نهاية المطاف هي مُجرد توقعات. كل التوفيق لممثل مصر الأهلي وبقية الأندية العربية”.

وتنطلق قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وربع نهائي الكونفدرالية اليوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرة للمجموعات:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: مولودية الجزائر الجزائري