ابطال اسيا | موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي برسم مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري ابطال اسيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، والمنقولة على منصة Gsa live بشكل حصري.

يدخل الهلال مباراة شباب الأهلي وعينه على تحقيق الفوز دون غيره، وانتظار تعثر لمنافسه على الصدارة استقلال دوشنبه الطاجيكي أمام أجمك الأوزبكي لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16 من البطولة لتجنب الدخول في حسبة أفضل 5 أندية احتلت المرتبة الثانية في دور المجموعات.

ويحتل زملاء بافيتيمبي جوميز المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري ابطال اسيا، بعشر نقاط من 5 جولات، بفارق المواجهات المباشرة عن متصدر المجموعة نادي استقلال دوشنبه مفاجأة البطولة حتى الآن.

ورغم تحقيق الهلال لفوز كبير بنتيجة 0/3 في الجولة الخامسة أمام نادي إجمك الأوزبكي، إلا أن السقوط الكبير في الجولة الرابعة بنتيجة 4/1 أمام استقلال دوشنبه، أفقده أحقية تقرير مصيره للتأهل للدور الموالي.

موعد مباراة الهلال اليوم ضد شباب الأهلي في ابطال اسيا

يحين موعد مباراة الهلال و شباب الأهلي مساء الجمعة 30 أبريل 2021، الموافق 18 رمضان 1442، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي عبر موقع وتطبيق منصة GSA Live بشكل حصري داخل الأراضي السعودية، بعد فشل بي ان سبورتس القطرية والقنوات الرياضية العربية في الحصول على حقوق البطولة لهذا العام.

ويتولى التعليق على مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الحربي”، كما يمكن متابعة المباراة على موقع الخليج 365 في بث حي ومباشر دقيقة بدقيقة.