ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة..«غرناطة يشعل فتيل الليجا»

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة في المباراة المؤجلة من الجولة 33، والتي فوتت على البرسا فرصة انتزاع الصدارة من أتلتيكو مدريد رغم إقامتها على ملعب كامب نو.

اشعل النادي الأندلسي غرناطة فتيل الدوري الإسباني بعد هذا الفوز المثير على برشلونة بملعبه كامب نو 2/1، لتستمر لعبة الكراسي الموسيقية في صدارة جدول الليجا بين الرباعي “أتليتكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة وإشبيلية” حتى الردهات الأخيرة.

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 73 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن الثاني ريال مدريد والثالث برشلونة، و3 نقاط عن الرابع إشبيلية صاحب 70 نقطة.

من جهته عزز غرناطة آماله في المشاركة للموسم الثاني على التوالي في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، بفارق 5 نقاط فقط عن السادس ريال بيتيس، قبل خمس جولات على نهاية بطولة الدوري الإسباني.

وإذا لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لغرناطة أمام ريال بيتيس، قد يقتلع بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الجديدة المعروفة باسم “كونفرنس ليج” والتي يتأهل إليها صاحب المركز السابع في الليجا.

التالي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

1. أتليتكو مدريد 73 نقطة من 33 مباراة – تشامبيونزليج

2. ريال مدريد 71 نقطة من 33 مباراة – تشامبيونزليج

3. برشلونة 71 نقطة من 33 مباراة – تشامبيونزليج

4. إشبيلية 70 نقطة من 33 مباراة – تشامبيونزليج

5. سوسيداد 53 نقطة من 33 مباراة – مجموعات يوروباليج

6. ريال بيتيس 50 نقطة من 33 مباراة – تأهيلي يوروباليج

7. فياريال 49 نقطة من 33 مباراة – كونفرنس ليج

8. غرناطة 45 نقطة من 33 مباراة

9. أ. بيلباو 42 نقطة من 33 مباراة

10. سيلتا فيجو 41 نقطة من 33 مباراة

11. أوساسونا 40 نقطة من 33 مباراة

12. ليفانتي 38 نقطة من 33 مباراة

13. قادش 37 نقطة من 33 مباراة

14. فالنسيا 36 نقطة من 33 مباراة

15. خيتافي 34 نقطة من 33 مباراة

16. ألافيس 31 نقطة من 33 مباراة

17. بلد الوليد 30 نقطة من 33 مباراة

18. إلتشي 30 نقطة من 33 مباراة

19. هويسكا 27 نقطة من 33 مباراة

20. إيبار 23 نقطة من 33 مباراة