شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينشر جميع أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام حساب نادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر فيديو كامل لجميع أهداف لاعبنا محمد صلاح هذا الموسم وذلك في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعلق النادي على الفيديو «الملك المصري.. شاهد جميع أهداف Mo Salah هذا الموسم في الدوري الممتاز.. 20 هدفا وننتظر المزيد».

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني بالعشرين هدفا حتى الان في قائمة ترتيب الهدافين في الدوري الذي يتصدره هاري كين بفارق هدف عن صلاح، بينما يحتل فريقه ليفربول المركز السادس في الدوري الانجليزي