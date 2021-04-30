شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحدد عودة مصير الونش من قائمة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، لاختبار طبي خلال الساعات القادمة، لتحديد إمكانية ، مشاركته في مواجهة بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.

وغاب الونش عن مباراة الزمالك والمقاولون مساء الخميس، بسبب الإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز وشهدت الساعات الماضية، خضوعه لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل الخضوع لبرنامج علاجي وطبي تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ولم يتمكن الونش من استكمال مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء أمس الاثنين، والتى نجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق فوز مهم ومستحق بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي .