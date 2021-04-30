شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحدد عودة مصير الونش من قائمة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، لاختبار طبي خلال الساعات القادمة، لتحديد إمكانية ، مشاركته في مواجهة بيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري.
وغاب الونش عن مباراة الزمالك والمقاولون مساء الخميس، بسبب الإصابة بكدمة قوية في الركبة، خلال مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز وشهدت الساعات الماضية، خضوعه لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل الخضوع لبرنامج علاجي وطبي تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
فوز الزمالك ساهم في حفاظ الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد رفع رصيده للنقطة 39، ويستمر الصراع مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، لكن الأحمر خاض 14 مباراة فقط، بينما لعب الأبيض 17 لقاء حتى الآن.