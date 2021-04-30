شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يضع الرتوش الأخيرة لمواجهة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع اليوم الجمعة أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى الرتوش الاخيرة على خطة مواجهة الإسماعيلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً السبت باستاد الأهلى والسلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، ومن المقرر أن يخوض الإنتاج مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويعانى كشرى من أزمة هجومية فى ظل إيقاف محمد طلعت بجانب إصابة محمد عبد المجيد فى العضلة الخلفية وغياب البديل القادر على سد فراغ الثنائى لذا قرر الاستعانة بالناشئين لإنقاذ الفريق، من جهته لقن كشرى مهاجمه محمد طلعت درساً قاسياً فى غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه مع الزمالك والتى خسرها بهدفين دون رد بعد التصرفات الصبيانية التى قام بها اللاعب عقب خروجه بديلا ضد دكة الزمالك مما دفع حكم المباراة لإشهار الكارت الأحمر فى وجه طلعت ، وحرص كشرى على توجيه اللوم والعتاب للاعب بسبب تصرفاته غير المحسوبة، مؤكداً أن وضع الفريق لايتحمل خسارة أى لاعب بفعل هذه السلوكيات متوعداً طلعت بعقوبة مالية كبيرة.

يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود مدافعه أحمد على فى مواجهة الإسماعيلى بعد غيابه عن مباراة الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة سيراميكا بالدورى

واكتفى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى بمواجهة طلائع الجيش ودياً والتى خسرها بخماسية مقابل هدف عقب مباراة الزمالك لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاسماعيلى رافضاً فكرة إقامة وديات عقب مواجهة طلائع الجيش خوفاً من الإصابات والإجهاد قبل مواجهة الدراويش التي تعد بمثابة ”عُنق الزجاجة“ بالنسبة للإنتاج في الفترة القادمة، فإما أن تستمر صحوة الفريق بعد التعادل مع سيراميكا ووادى دجلة قبل الخسارة من الزمالك قبل أن يعود الفريق إلى نتائجه السلبية و التي وضعته في موقف لا يليق بإسمه في جدول ترتيب الدوري.