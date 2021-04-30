شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لو محمد الشناوى شارك فى الأولمبياد لن يلعب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اتحاد الكرة إن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لن يشارك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا حال تأهل فريقه فى هذه النسخة إلى المباراة النهائية، إذا تم اختياره ضمن الثلاثة الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى لخوض أولمبياد طوكيو.

وأضاف اتحاد الكرة، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن نهائى دورى الأبطال سيقام يوم 17 يوليو المقبل، بينما يخوض منتخب مصر الأولمبى البطولة فى نفس الشهر وسيخوض مرانه الأول فى طوكيو يوم 16 يوليو المقبل ما يعنى عدم قدرة الحارس على لعب النهائى الأفريقى إذا تأهل الأهلى.

وفى وقت سابق، أكد مسؤلو اتحاد الكرة أنه لا تراجع عن إنهاء الدورى المصرى هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، بعد إعلان الجدول كاملا وإرساله للأندية، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم تحديد هذا الموعد بسبب مصلحة المنتخب الأول الذى يخوض مباريات تصفيات كأس العالم، وسيكون مرتبطا بمباراتىّ الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات فى شهر أكتوبر، لذا كان من الضرورى إنهاء الدورى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف مسؤلو الجبلاية أن النادى الأهلى أمامه حل وحيد لتأجيل مبارياته فى الدورى، طالما أنه يشكو من الاجهاد والإرهاق، وهو أن يلعب بدون لاعبى المنتخب الأولمبى خلال فترة التوقف أثناء الأولمبياد، كما يجب أن يوافق أيضا طرف المباراة الثانى على التأجيل، وأن يلعب بدون لاعبى المنتخب الأولمبى أيضا.

وتسود حالة من الغضب والاستياء داخل النادى الأهلي بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، وانتابت مسئولو القلعة الحمراء حالة من الدهشة جراء جدول الدوري المضغوط للفريق بشكل واضح.

وقال مصدر في الأهلي: "لا نعلم لماذا يُصر اتحاد الكرة على معاملة النادي بهذه الطريقة وضغط المباريات بهذا الشكل"، موضحاً أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة بسبب المباريات المتتالية".

وتابع المصدر: "الأهلي سيلعب مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين، وهذا أمر يُرهق الفريق كثيراً ويُعرّضه للإصابات المتتالية، وشدد المصدر على أن الأهلي سيلعب في بطولة أفريقيا وكذلك السوبر الأفريقي ويواصل اللعب المتتالي محليا.

ونستعرض مواعيد مباريات فريق الأهلي من الجولة الـ22 وحتى نهاية المسابقة والمباريات المؤجلة:

الأسبوع الـ22: الأهلي ضد وادي دجلة يوم 18 مايو على ملعب السلام.

الأسبوع الـ23: الأهلي ضد سيراميكا يوم 25 مايو على استاد السلام.

الأسبوع الـ24: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الأفريقي.

الأسبوع الـ25: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الأفريقي.

الأسبوع الـ26: الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 22 يونيو على ملعب بتروسبورت.

الأسبوع الـ27: الأهلي ضد بيراميدز يوم 5 يوليو على استاد السلام.

الأسبوع الـ28: الأهلي ضد سموحة يوم 10 أغسطس على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ29: الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 21 أغسطس على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ30: الأهلي ضد إنبي يوم 24 أغسطس على استاد السلام.

الأسبوع الـ31: الأهلي ضد طلائع الجي يوم 13 سبتمبر على استاد الجيش بالسويس.

الأسبوع الـ32: الأهلي ضد المصري لم يحدد موعدها على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ33: الأهلي ضد الجونة لم يتحدد موعدها على استاد خالد بشارة.

الأسبوع الـ34: الأهلي ضد أسوان لم يتحدد موعدها على استاد السلام.

مواعيد مؤجلات الأهلي:

الأهلي ضد أسوان مؤجلة من الأسبوع الـ17 للدوري يوم 14 أغسطس على استاد أسوان.

الأهلي ضد المقاصة مؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري يوم 17 أغسطس على استاد الجيش بالسويس.

الأهلي ضد الإنتاح الحربي مؤجلة من الأسبوع 24 يوم 28 أغسطس على استاد السلام.

الأهلي ضد البنك الأهلي مؤجلة من الأسبوع 25 يوم 10 سبتمبر على استاد السلام.