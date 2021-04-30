شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (18).. الإسماعيلى يكتسح الأهلي برباعية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم، تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة، وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.
وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:
الإسماعيلى يكتسح الأهلي برباعية نظيفة
في أحد الليالي الرمضانية الغالية على جماهير الدراويش والتعيسة لجماهير الأهلي، فاز الإسماعيلي على الأهلي بأربعة أهداف دون رد في مباراة تاريخية بالبطولة العربية تلاعب فيها أبناء الدراويش بأبناء القلعة الحمراء ، وسجل للإسماعيلي اسلام الشاطر وسيد معوض وعبدالرحمن تراوري ومحمد يونس.
فى يوم 11 نوفمبر عام 2003 ، نصب الإسماعيلى السيرك وفاز على الأهلى برباعية نظيفة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دورى أبطال العرب موسم 2003-2004.
فريق الإسماعيلي الذي ضم محمد صبحي وعماد النحاس وسيد معوض وإسلام الشاطر وأحمد فتحي وعبدالرحمن تراوري ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد حمص وعمرو فهيم وحسنى عبدربه تألقوا بشكل لافت للنظر.
رباعية الإسماعيلى حملت توقيع كل من إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراوري ومحمد يونس، ليصعد الإسماعيلي كأول المجموعة للدور المقبل.
إسلام الشاطر يضع الكرة في المقص الأيمن للحارس أمير عبدالحميد الذي لم يحرك ساكنا ، أما الهدف الثاني فجاء بعرضية من الشاطر لسيد معوض يتجه الأول لتحية الجماهير يمينياً والآخر يحييها يساراً على أرض الإسماعيلية، ثم توغل تراوري ويراوغ ويسجل ويخلع القميص محتفلاً بالثالث، ليرد محمد يونس برأسية الهدف الرابع.
الأهلى قرر عقب هذا اللقاء اقالة مدربه قبل أن يصدر بيان الانسحاب من البطولة.