شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة، فريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال مدرب أبناء الجنوب، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش، غداً السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال عن قائمة أبناء الجنوب لمواجهة الطلائع عقب المران الختامي للفريق في معسكره المقام حالياً بالقاهرة.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة، حيث فازوا في 5 مباريات، وتعادلوا في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.

وكشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها أبناء الجنوب وهي الكرات الثابتة، وقال عبد العال: كسبنا اخر مباراتين أمام إنبي والجونة، وربنا أكرمنا في الدقائق الأخيرة، والمباراة 90 دقيقة وأنبه اللاعبين لهذا الأمر دائماً ونرى الفرق الكبيرة دائماً مثل الأهلي والزمالك يلعبان حتى أخر لحظة, واللاعبين عليهم أن يصبروا في الملعب حتى تحقيق الفوز وأشكر اللاعبين لأنهم مضغوطين جداً ومع ذلك حققوا نتائج جيدة.

أضاف: الكرات الثابتة جاء منها أغلب أهداف أسوان هذا الموسم وعندما يكون عندك ميزة عليك أن تنميها، ولكن هذا لا يعني أننا نعتمد عليها فقط، ولدينا نقص في مركز المهاجم، أغلب اللاعبين تحت السن وليس لدي عناصر خبرة باستثناء أحمد عبد الظاهر، ولكنه عانى كثيراً من الإصابة.

واصل: مهم جداً أن تدافع بشكل جيد، وعدم خلق فرص للمنافس حتى لا يسجل فينا أهداف بشكل أكبر، لأننا نلعب على قدرات اللاعبين الذين نمتلكهم.

أكمل: اللعب في أسوان شكل فارق بالنسبة لنا، واللاعبين أغلبهم مش من أسوان وغير معتادين على الأجواء الحارة ولا يمكننا استغلال عامل الجو مثل الفرق الأفريقية، ولكن المميزات هي أنك تلعب في ملعبك، المنافس يأتي إليك من سفر، وتتمرن على هذا الملعب وتحفظ أبعاده عكس مثلاً بتروسبورت، لو لاعبت إنبي هناك سيكون أفضل منك، أيضاً الجماهير رغم عدم حضورهم للمباريات لكنهم يحضرون التدريبات.