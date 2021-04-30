شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية .. الأبيض بطل أفريقيا 93 بعد صراع ركلات ترجيح أمام كوتوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات ، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة اللقب الثالث في تاريخ القلعة البيضاء لدوري أبطال أفريقيا موسم 1993 ..

أقيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 10 ديسمبر 1993، وجمع بين الزمالك وأشانتى كوتوكو بطل غانا وتعادل الفريقان فى مباراتى الذهاب والعودة بدون أهداف ليتم اللجوء لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض بصعوبة بنتيجة 7-6.

وكان هذا اللقب هو الثالث فى تاريخ الزمالك الذى خاض اللقاء بتشكيل يضم كل من: حسين السيد “نادر السيد” – حسين عبد اللطيف – هشام يكن – سامي الشيشيني – أشرف يوسف – عصام مرعي – “مصطفي إبراهيم” – اسماعيل يوسف – ايمانويل أمونيكي – خالد الغندور – عفت نصار – أيمن منصور.

وسجل للزمالك في ركلات الترجيح كلا من عفت نصار وحسين عبد اللطيف وإيمانويل أمونيكي ومصطفي ابراهيم وسامي الشيشيني وأيمن منصور وأشرف يوسف وأضاع كلا من خالد الغندور وإسماعيل يوسف، وتصدي نادر السيد لـ 3 ركلات ترجيح من لاعبي كوتوكو.