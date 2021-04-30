الاتحاد بطلاً لكأس مصر على حساب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

توج الاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر للسلة للمرة الـ13 في تاريخه على حساب الأهلي بعد التغلب عليه في نهائي البطولة.

وتغلب الاتحاد على الأهلي في المباراة النهائية لكأس مصر لكرة السلة بنتيجة 78-76، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وسيطر الاتحاد على المباراة منذ بدايتها حيث حسم الفترة الأولى بنتيجة 18-16، وواصل الفريق السكندري تفوقه وانهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 32-28.

وتفوق الأهلي في الفترة الثالثة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد بنتيجة 49-48، لكن زعيم الثغر نجح في العودة إلى المباراة خلال الفترة الرابعة التي سيطر عليها الفريق السكندري منذ البداية وحسمها بفارق نقطتين في نهاية المباراة.

ويعد هذا اللقب هو الـ13 للاتحاد السكندري في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس مصر للسلة.