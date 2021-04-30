ملف الخميس.. تعثر القلعة البيضاء.. ومواعيد مباريات الزمالك والأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس:
المصري: لا ندعي المظلومية ونتحفظ على هدفي الأهلي
إيهاب جلال يغيب عن مران الإسماعيلي لمرض ابنته استعدادا للإنتاج
الإسماعيلي يمنح العضوية الشرفية لمحمد صلاح ووالده
البطل يترقب.. الأهلي ينتظر منافسه في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال
كارتيرون: أشعر بالضيق بعد التعادل.. وهناك من يُسرب أخباري للصحافة
قائمة الأهلي.. استمرار استبعاد بواليا.. وشريف يقود الهجوم أمام الجونة
النحاس: اعتمدنا على السرعات لإيقاف الزمالك
طريق الأهلي.. بتروجيت يقصي دجلة ويتأهل لنصف نهائي الكأس
مران الأهلي.. عودة وحيد.. ومعلول يواصل البرنامج التأهيلي
فياريال يفوز على أرسنال ويحلم بالتأهل لنهائي الدوري الأوروبي
كافاني يقود يونايتد لملامسة نهائي الدوري الأوروبي بسداسية في روما
مصدر لـ"الخليج 365" يكشف.. متي يعود محمود لتدريبات الأهلي؟
"الليجا تشتعل".. برشلونة يفرط في صدارة الليجا بالخسارة أمام غرناطة
المقاولون يعرقل الزمالك في مسيرة الحفاظ على فارق الصدارة المؤقت
تشكيل المقاولون.. "ياسين" و "مجلي" يقودان الهجوم أمام الزمالك
وردة يشارك في تأهل باوك لنهائي كأس اليونان ويضرب موعدًا مع كوكا
مصدر: بواليا لم يطلب الرحيل عن صفوف الأهلي
نائب رئيس الأهلي يعلق على جدول الفريق ببطولة الدوري
مصدر لمصراوي: غياب تريزيجيه لن يستمر لمدة عام
بالتوقيت والملاعب.. مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم
بالتوقيت والملاعب.. مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم