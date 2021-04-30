مجاهد: الأهلي من استبدل مباراة المحلة.. وهذه أسباب ضرورة إنهاء الموسم قبل 30 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

رد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، على سبب ضرورة انتهاء مسابقة الدوري لموسم 2020 - 2021 قبل يوم 30 سبتمبر.

وأعلن اتحاد الكرة مساء الخميس، جدول الدوري حتى نهايته والذي ينتهي بنهاية شهر سبتمبر، وسط ضغط كبير للمباريات.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2، أن المنتخب سيخوض آخر جولتين بالمجموعة بتصفيات كأس العالم في شهر أكتوبر، ثم تلعب الأندية المباريات الأفريقية التمهيدية، وفي نوفمبر يلعب المنتخب مباراته الفاصلة المؤهلة لكأس العالم "حال تصدر المجموعة"، وبعدها تلعب الأندية مباريات تمهيدية بالبطولات الأفريقية.

وأكمل: "في ديسمبر يلعب المنتخب المصري بطولة كأس العرب، وفي يناير يلعب المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالتالي لا مساحة لتأجيل أي مباريات للدوري بعد يوم 30 سبتمبر".

وأضاف: "الموسم القادم صعب جدا.. سنحاول إقامة عدد من المباريات بدوري الموسم الجديد في أكتوبر ونوفمبر، من أحل استكماله بعد بطولة افريقيا في فبراير ٢٠٢٢ ونأمل أن نستطيع إنهائه".

وعن ضغط مباريات الأهلي، ولعب 4 مباريات متتالية خارج الأرض في أسوان والإسكندرية والمحلة، قال مجاهد: "مباراة الدور الأول بين الأهلي والمحلة، وافق الأهلي على إقامتها بالقاهرة على أن تقام مباراة الدور الثاني بالمحلة، ربما وقتها لم تكن الصورة واضحة للأهلي أن الأمور ستتأزم في الدور الثاني في جدوله.. ليخوض اكثر من مباراة خارج ملعبه على التوالي".

وأشار إلى أنه من الممكن تقليل ضغط مباريات الأهلي حال موافقته على خوض بعضها دون لاعبي المنتخب الأوليمبي أثناء أوليمبياد طوكيو في يوليو وأغسطس، بشرط أن يكون الطرف الآخر نفس الأمر وليس له لاعبين في المنتخب الأوليمبي.

واختتم حديثه عن ضغط المباريات: "قمنا في يناير الماضي بزيادة عدد اللاعبين في القائمة من أجل استطاعة الأندية التعادل مع ضغط المباريات الكبير".