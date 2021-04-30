ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدة وجوا «العنابي عاد متأخرًا»

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدة وجوا في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

عاد فريق الوحدة الاماراتي (العنابي) متأخراً فى دوري أبطال آسيا وتأهل الى دور الستة عشر عقب فوزه الثمين أمام جوا بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهم على ملعب بانديت جواهر لال نهرو.

وسجل عمر خربين فى الدقيقة (61) ومحمد المنهالي فى الدقيقة (90) هدفي الفوز لصالح نادي الوحدة الاماراتي.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز بيرسيبوليس الإيراني على الريان القطري 4-2 على ذات الملعب.

وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة للوحدة و3 لجوا ونقطتين للريان.

وتأهل بيرسيبوليس إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين حصل نادي الوحدة على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

وضغط الوحدة من البداية، محاولاً استغلال الغيابات في صفوف نادي جوا، حيث شكلت انطلاقات عمر خربين خطورة في الجهة اليمنى من الملعب.

وضاعت فرصة خطيرة على الوحدة في الدقيقة 17 عندما هيأ خربين الكرة إلى تيم ماتافز خلف المدافعين ليسدد محاولة من زاوية ضيقة أبعدها الحارس ديراج سينغ إلى ركلة ركنية.

وعاد ذات الثنائي ليقود هجمة ثانية، بعدما هيأ ماتافز الكرة أمام خربين على حافة منطقة الجزاء ليسدد من اللمسة الأولى محاولة مرت خارج الخشبات الثلاث (27).

ثم لعب خربين رأسية خطيرة إثر تمريرة خليل إبراهيم العرضية ولكن الحارس سينغ أبعد الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن يضيغ ماتافز أخطر الفرص بعدما وصلته الكرة في وضع انفراد لكنه سدد دون تركير فوق العارضة (31) ليستمر الوضع على ذات المنوال حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، فانطلق خليل إبراهيم بالكرة من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد محاولة تألق الحارس سينغ في التصدي لها (49)، ثم عاد سينغ ليتصدى لانفراد خربين بعد ثلاث دقائق.

ولكن الوحدة نجح أخيراً في افتتاح التسجيل بعدما مرر ماتافز الكرة من الجهة اليسرى لتصل إلى خربين ليسددها قوية في الشباك (61).

في الدقائق المتبقية استمر بحث الوحدة عن تسجيل هدف ثاني يريح به الأعصاب، وجاء هذا الهدف في الدقيقة 90 عندما خطف خربين الكرة من الدفاع الهندي ومرر إلى محمد المنهالي ليسدد بالمرمى.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز بيرسيبوليس على الوحدة 1-0 وتعادل جوا مع الريان 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز بيرسيبوليس على الريان 3-1 وتعادل الوحدة مع جوا 0-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الوحدة على الريان 3-2 وبيرسيبوليس على جوا 2-1.

كما شهدت الجولة الرابعة فوز الوحدة على الريان 1-0 وبيرسيبوليس على جوا 4-0، وشهدت الجولة الخامسة فوز الوحدة على بيرسيبوليس 1-0 وتعادل الريان مع جوا 1-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.