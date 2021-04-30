شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: حسام حسن أفضل بديل لمصطفى محمد.. وأخوض انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أنه قرر خوض انتخابات القلعة البيضاء القادمة على مقعد العضوية من أجل خدمة النادى ورد الجميل للزمالك صاحب الفضل عليه.

وقال مدافع الزمالك الأسبق فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن فريق الزمالك يحتاج مهاجما قويا يعوض غياب مصطفى محمد الذى رحل للاحتراف في تركيا، ومكانه به فراغ كبير لم يستطع أحد تعويضه حتى الآن.

ورشح مدافع الزمالك السابق حسام حسن مهاجم سموحة للانتقال للقلعة البيضاء وسد ثغرة رأس الحربة، التي تحتاج مهاجما بمواصفات خاصة.

وعن مروان حمدى المهاجم المنتقل من المقاصة قال إنه يحتاج وقتا كبيرا للانسجام مع الفريق الأبيض، مضيفا أن التونسى سيف الدين الجزيرى يعد الأفضل والأقرب للتأقلم في الزمالك، ويجب شراؤه بشكل نهائي لأنه سيكون إضافة قوية للأبيض.