شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتوج بطلا لكأس مصر للسلة على حساب الأهلى 78/ 76.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندرى، فى التتويج ببطولة كأس مصر لموسم 2020/2021 على حساب الأهلى بنتيجة 76/78، فى مباراة قوية بين الفريقين انتهت في آخر لحظة.

وأقيمت المباراة النهائية مساء الخميس على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر بين الاتحاد السكندرى والأهلى بعد أن تجاوزا كل من سبورتنج والزمالك على التوالي.

وانتهى الربع الأول من المباراة بتقدم الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 18/16 واستمر تقدم الفريق السكندرى مع نهاية الربع الثانى والشوط الأول من المباراة بنتيجة 38/29 على حساب الأهلي.

وفى الربع الثالث من المباراة، تمكن النادى الأهلى من انهاءه لصالحه بالفوز بنتيجة 49/48 قبل أن ينتهى الربع الرابع والأخير من اللقاء معلنا فوز الاتحاد باللقاء بنتيجة 78/76.

وقبل انطلاق المباراة النهائية، تمكن فريق الزمالك من تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة كأس مصر بالفوز على فريق سبورتنج فى لقاء تحديد المراكز الثالث والرابع بعد الفوز بنتيجة 86/68.

وقام مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة بتسليم ميداليات المراكز الأولى والثانية والثالثة للفرق الحائزة على المراكز الأولى ببطولة كأس مصر نسخة 2021.