شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية..طاهر أبو زيد يقود الأحمر لحصد البطولة الافرو أسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 114 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وفى 22 سبتمبر 1989 فاز الاهلى على يورميوى اليابانى بطل آسيا فى إياب بطولة الأفرو أسيوية بهدف دون رد سجله طاهر أبو زيد، فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، وأدار المباراة، الحكم التونسى ناصر بن على، ليتوج المارد الاحمر بطلا لـ"الأفرو أسيوية".

وكان الأهلى أكد تفوقه فى لقاء الذهاب فى طوكيو بثلاثة أهداف مقابل هدف، مثل الأهلى فى هذه المباراة، بقيادة الألماني ديتريتش فايسا كل من: ثابت البطل "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، حمادة صدقى، هانى رمزى، محمد سعد، بدر رجب، محمد عبد الجليل، طاهر أبوزيد، أيمن شوقى، حسام حسن، طارق خليل، عادل عبد الرحمن.

وكان قد شارك فى مباراة الذهاب كل من أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، عمرو أنور، علاء ميهوب.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.