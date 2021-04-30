شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: محمد شريف على رادار طرابازون سبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية تركية أن محمد شريف، نجم هجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بات مصدر اهتمام نادي طرابازون التركي.

وأكدت صحيفة «فوتو سبور» التركية أن نادي طرابازون يسعى للتعاقد مع محمد شريف نجم الأهلي في الموسم المقبل بعد تألقه في قيادة هجوم الفريق الأحمر.

وكشفت الصحيفة أن إدارة طرابازون رصدت 2.5 مليون دولا للتعاقد مع محمد شريف في الوقت الذي يرغب الأهلي في رفع القيمة المالية للصفقة.

وعاد محمد شريف لصفوف الأهلي بعد اعارته لإنبي في الموسم الماضي.

ويتصدر محمد شريف قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 9 أهداف مشاركاً كل من حسام حسن وأحمد سمير وعمر كمال الرصيد ذاته.