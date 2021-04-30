شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: مروان حمدي «صفقة فاشلة».. وحازم إمام «مالوش لازمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويأتي ذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه في الدقائق التي شارك بها خلال مباراة المقاولون العرب، في المباراة التي اقيمت بينها مساء الخميس، على ستاد القاهرة ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مروان حمدي، صفقة فاشلة لنادي الزمالك، لم يثبت جدارته مع الفريق منذ إنضمامه للفريق في يناير الماضي».

وأضاف :«مروان حمدي، زي ما بينزل زي ما بيخرج مش بيعمل أي حاجة في الملعب، لا يستطيع السيطرة على الكرة ولا أن يكون محطة لزملائه».

وأشار إلى أن «حازم إمام، مالوش لازمة في مباراة اليوم، حيث لم يصنع الفارق في الدقائق التي لعبها، وكان من الأفضل استمرار حمزة المثلوثي في الملعب».