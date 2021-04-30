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الإسماعيلي المصري يمنح محمد صلاح عضويته الشرفية

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن النادي الإسماعيلي المصري، في بيان رسمي مساء اليوم الخميس، منح عضويته الشرفية للنجم محمد صلاح هداف وقائد منتخب مصر، ووالده.

 

وقال بيان الإسماعيلي إن هذا القرار جاء في أعقاب تصريحات النجم العالمي مؤخراً بشأن حبه وعشقه للإسماعيلي، من والده الذي يعد أحد المشجعين المخلصين للفريق الأصفر.

 

وقرر مسؤولو الإسماعيلي توجيه الدعوة لوالد محمد صلاح لزيارة مقر النادي في الوقت الذي يحدده؛ لتقديم درع النادي له وللنجم محمد صلاح.

 

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي في البيان إن هذا التقدير يأتي من النادي الإسماعيلي للنجم محمد صلاح ووالده كشكر من النادي لوالد عظيم غرس حب الإسماعيلي في نجم عالمي نفتخر به، وهو تكريم لكل مشجعي ومحبي الإسماعيلي العظيم في كل مكان.

 

وأتم البيان: ”كما يأتي إعلان نجمنا العالمي محمد صلاح تشجيعه للإسماعيلي في هذا التوقيت قوة دفع كبيرة للاعبي الفريق، وأثار هذا التصريح شعور ومحبة جماهير النادي في كل مكان“.

 

وظهر صلاح في حوار عبر اليوتيوب مؤكداً أن الإسماعيلي كان مدرسة الفن والهندسة في مصر، وربما يغضب هذا الكلام مشجعي الزمالك، معلناً تشجيع والده للإسماعيلي لفترات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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