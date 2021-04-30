شكرا لقرائتكم خبر النصر يلطم السد «رايح جاي» ويتأهل لدور الـ16 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتفض النصر ونجح في العبور إلى دور المجموعات وتأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على السد القطري 2/ 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة السادسة والأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة.

وتكفل عبدالرزاق حمدالله وعبدالإله العمري بتسجيل هدفي النصر، فيما سجل للسد، محترفه كازورلا.

ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة بينما تجمد رصيد السد عند 10 نقاط، ليصبح تأهله مرتبطا بنتائج المجموعات الأخرى كأفضل الفرق التي حصلت على المركز الثاني.

وضمن المجموعة ذاتها، ودع الوحدات الأردني البطولة تاركا بصمة قوية في مشاركته الأولى بدوري الأبطال عندما تغلب على فولاذ الإيراني بنتيجة 1/ 0.

وبدأت المباراة قوية من جانب النصر الذي استدرج لاعبي السد بحثا عن كشف المساحات لدى كتيبة المدرب تشافي، وجاءت أبرز الفرص عن طريق عبدالرزاق حمدالله، عندما تلقى كرة عرضية متقنة من سلطان الغنام، لم يحسن ترجمتها إلى هدف في مرمى مشعل برشم.

وفي أول ظهور للسد، هيأ عبدالكريم حسن عرضية للمحترف الإسباني كازورلا، لكن الأخير سددها فوق مرمى وليد عبدالله.

كما عاود حمدالله محاولاته لاختراق دفاع السد قبل أن ينجح في زيارة مرمى برشم عندما استثمر خطأ من الحارس برشم في تسجيل هدف أول في المباراة (33).

وبدأ السد الشوط الثاني أفضل حالا من السد، وقاد هجمات أخطرها محاولات نام تاي هي التي مرت بجانب القائم، لكن الرد النصراوي لم يتأخر كثيرا فقاد محاولات عن طريق عبدالمجيد الصليهم، قبل أن يمارس المدافع عبدالإله العمري هوايته في التسجيل بالرأس، حيث تكفل بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 75.

وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بنحو 9 دقائق، سمح النصر للسد بتقليص الفارق وتحديدا في الدقيقة الـ 81 عندما سجل كازورلا الهدف الوحيد لفريقه من نقطة الجزاء.

وكان النصر فاز على السد في المباراة الأولى 3 /1، ليجمع من المباراتين 6 نقاط ساعدته في التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة.