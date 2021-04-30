توليسو يعود بعد غياب طويل

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وعانى توليسو من إصابة في الفخذ الأيسر في فبراير وغاب منذ ذلك الحين قبل أن يشارك في حصة ركض مع الفريق للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
ولم يحدد بايرن موقف توليسو من المشاركة في المباراة التالية بالبوندسليجا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الثامن من مايو المقبل.
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