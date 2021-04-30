شكرا لقرائتكم خبر إصابة تنهي موسم كارفاخال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

وأوضح النادي الملكي أن الإسباني الدولي أصيب في عضلات ساقه الأيمن، ولم يعلن النادي عن المدة التي سيتغيب خلالها كارفاخال، لكن وسائل إعلام متخصصة مثل صحيفة (ايه إس) وصحيفة (ماركا) الإسبانيتين رجحتا أن الموسم قد انتهى بالنسبة للمدافع الأيمن بسبب هذه الإصابة.

وأشارتا إلى أن كارفاخال سيضطر إلى الابتعاد لمدة لا تقل عن 3 أسابيع وهو ما يعني أنه لن يكون جاهزا للعب إلا في نهائي الدوري في الـ29 من مايو المقبل على أقل تقدير.