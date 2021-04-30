أفريقيا تترقب قرعة ربع نهائي الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري اليوم في القاهرة، قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل إلى دور الثمانية سيمبا التنزاني والأهلي المصري، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري، والوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وستكون أندية الترجي وصن داونز والوداد وسيمبا في التصنيف الأول لتصدرها مجموعاتها.

في المقابل، يتواجد الأهلي وشباب بلوزداد وكايزر تشيفز والمولودية في التصنيف الثاني بعد احتلالها الوصافة.

ويلتقي متصدرو المجموعات الأربع مع أصحاب الوصافة، ولا يمكن أن يلتقي فريقان لعبا معا في نفس المجموعة بدور المجموعات خلال دور الثمانية، ولكن يمكن أن يتواجه فريقان من نفس البلد.

تقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14 و15 مايو المقبل على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى لقاءات الإياب بعدها بأسبوع بملاعب أندية التصنيف الأول.

ومن المقرر أن تجرى جولة الذهاب للدور قبل النهائي يومي 18 و19 يونيو المقبل، فيما تقام جولة الإياب يومي 25 و26 من الشهر ذاته، على أن يجرى النهائي في 17 يوليو المقبل.