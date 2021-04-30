شكرا لقرائتكم خبر استقالة 5 مديرين تنفيذيين برابطة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم المديرون التنفيذيون لخمسة من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستقالاتهم من اللجان الفرعية لرابطة البطولة، عقب فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي.

واستقال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وتوم فيرنر رئيس ليفربول من المجموعة الاستشارية لحقوق بث الأندية، في حين ترك بروس باك رئيس تشيلسي لجنة التدقيق والأجور والمكافآت. كما استقال فيناي فينكاتشام، الرئيس التنفيذي لأرسنال، ونظيره في مانشستر سيتي فيران سوريانو من المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للنادي.

ظهرت تلك التحركات بعد 11 يوما من إعلان هذه الأندية، وكذلك توتنهام هوتسبير، في 18 أبريل الحالي، عن انضمامهم لبطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، والتي واجهت انتقادات حادة قبل الإعلان عنها رسميا بعد تسريب أنباء في الساعات السابقة وأثار ذلك الغضب، حيث كان مقررا أن تحصل 6 من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على ثروات تفوق بكثير تلك المتاحة لمنافسيهم المحليين.

في غضون 48 ساعة، انهار المشروع مع انسحاب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من خلال إظهار استعدادهم للانضمام لدوري السوبر، والقيام بذلك دون استشارة الآخرين الذين قد يتأثرون، وتبسبب ذلك في إثارة غضب المنافسين المحليين.