شكرا لقرائتكم خبر رغم ارتفاع الإصابات بكورونا..«يويفا» يؤكد إقامة نهائي الأبطال بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا سيقام كما هو مخطط رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وذكر يويفا في بيان لوكالة (برس أسوسيشن) البريطانية أمس»نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في إسطنبول يوم 29 مايو المقبل مع عدد محدود من المتفرجين، ونحن على ثقة من أن الإغلاق الموقت الساري حتى 17 من الشهر نفسه لن يكون له أي تأثير على المباراة».

وتفرض تركيا إغلاقا على مستوى البلاد، بدءا من أمس وحتى 17 مايو المقبل، وهو الأكثر صرامة منذ بداية الوباء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف إصابة جديدة، و341 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.

وسجلت تركيا أكثر من 7ر4 ملايين حالة إصابة منذ مارس الماضي بينما تجاوز عدد الوفيات 39 ألفا.

وشدد يويفا على أنه «سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان».

وأضاف أن المعلومات المتعلقة بعدد المتفرجين «ستعلن قريبا».

وتقام حاليا مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، حيث أسدل الستار أمس الأول على جولة الذهاب، فتعادل ريال مدريد الإسباني 1 / 1 مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في حين فاز مانشستر سيتي الإنجليزي 2 / 1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

من المقرر أن تجرى جولة الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وكان مقررا أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية لنسخة العام الماضي، لكن الوباء دفع يويفا لإكمال المسابقة في دورة مصغرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.