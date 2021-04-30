شكرا لقرائتكم خبر تشجيع السيدات الألمانيات للعمل إداريات محترفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني أمس أنهما يخططان لتقديم منحتين للسيدات لتشجيعهن على الانضمام إلى إدارتهما في برنامج شهادة كرة القدم للمحترفين.

ويستهدف البرنامج المديرين المستقبليين للجانب الرياضي من الأعمال، ويهدف إلى المساهمة في ترقية الموظفين من قبل الأندية لمناصب مسؤولة من الداخل، ويتم تقدم المنح للسيدات للمرة الأولى.

وذكر بيان مشترك للاتحاد الألماني ورابطة الدوري»لتوفير مجال عمل للسيدات في كرة القدم الاحترافية، فإن طلبات الحصول على مكانين إضافيين ممولين مفتوحة لأي سيدة ترغب».

وليس من الضروري أن يكون المستفيدون عملوا من قبل في ناد منافس بأي من الدرجات الثلاث الأولى في منافسات الرجال أو السيدات.

وكان المشاركون الـ14 في الدور الماضية التي أقيمت العام الماضي تضمنوا مديرين رياضيين، ومديري فرق، ورؤساء أقسام ومساعدين لفرق الإدارة الرياضية.

وحاليا، لا توجد أي سيدة في منصب بالإدارة العليا في دوري الرجال. ويوجد بالاتحاد الألماني هايك أولريش كنائب الأمين العام، بينما تتواجد هانيلوري راتسبورج منذ فترة طويلة في اللجنة التنفيذية كسيدة وحيدة.

وفي رابطة الدوري الألماني، فإن الإدارة واللجنة التنفيذية كل العاملين بهما رجال.