لايبزج يعوض رحيل ناجلسمان بمارسش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي لايبزج الألماني أمس تعاقده مع مدرب ريدبول سالزبورج النمساوي، جيسي مارسش بعقد مدته عامين حتى 2023، ليحل محل جوليان ناجلسمان.

وكان لايبزج بحاجة لمدرب جديد بعدما أعلن ناجلسمان أنه سينضم لبايرن ميونخ في الصيف.

ومازال لدى مارسش عقد مع سالزبورج حتى 2022، لذلك ذكرت تقارير أن لايبزج سيدفع مقابل انتقال صغير. يذكر أن الناديين جزء من إمبراطورية شركة (ريد بول) لمشروبات الطاقة، والتي تدعم أيضا أندية في الولايات المتحدة والبرازيل.

وحل لايبزج أهم مشكلة في الجهاز الفني قبل مواجهة فيردر بريمن غدا في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا، ولكن مازال النادي يبحث عن مدير رياضي بدلا من ماركوس كروش.

وكان الأمريكي مارسش (47 عاما) جزء من مجموعة ريد بول لكرة القدم لمدة 6 أعوام وعاد للايبزج، حيث كان يعمل مساعدا للمدير الفني في موسم 2018 /2019.

وانضم مارسش إلى سالزبورج في 2019 ومنذ ذلك الوقت ساعد الفريق في الفوز بـ59 مباراة من 89 مباراة تولى فيها قيادة الفريق. وأبرز نتائجه هي الفوز بلقبي الدوري والكأس في 2019 / 2020، كما شارك مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الحالي، بإمكان النادي أن يفوز أيضا بلقبي الدوري النمساوي والكأس تحت قيادة مارسش.

وقال مارسش في بيان لسالزبورج حددت مستقبلي كمدرب. كل تركزي حاليا وبنسبة مئة بالمئة على آخر 3 أسابيع مع سالزبورج. أهدافنا الكبيرة هي الاحتفاظ بلقبي الدوري والكأس هذا ما يهم بالنسبة لي الآن.

وذكر النادي النمساوي أن لاعب هوفنهايم السابق ماتياس يايسله سيتولى تدريب الفريق.