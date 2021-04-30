ميكالي: الفوز على شباب الأهلي ضرورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك المدير الفني لفريق الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي، بضرورة الفوز أمام شباب أهلي دبي اليوم في ختام مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا. وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي أمس «أهلي دبي فريق جيد ومنظم، وافتقاد فرصه في التأهل لا يعني أنه سيكون صيدا سهلا اليوم، فهو خصم قوي دائما وفي كل الأحوال، كما أنه يمتلك عناصر جيدة محلية وأجنبية». وعن التشكيلة التي سيدفع بها اليوم، قال «جميع الفرق تعاني من تذبذب المستوى بسبب جائحة كورونا، لكن علينا كمحترفين أن نحقق الأهداف المنشودة، والتشكيل وخطة اللعب يعتمدان على رؤية الجهاز الفني للمنافس في كل مباراة، والهلال اعتاد دخول كل مباراة بهدف الفوز».



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