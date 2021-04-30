أجانب جوا يغادرون بطلب من النادي

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وغادر صفوف الفريق كل من المدرب خوان فيرناندو واللاعبين إيدو بيديا وإيفان جونزاليس وخورخي أورتيز وجيمس دوناتشي إلى بلدانهم إسبانيا وأستراليا، بمطالبة من النادي الهندي الذي يشارك في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، حيث اختتم مشواره في دور المجموعات أمس أمام الوحدة الإماراتي.
وأفاد النادي بأنه نصح أجانبه بالعودة إلى ديارهم على الفور كإجراء وقائي في ضوء السياسات الأخيرة التي اتخذتها أوروبا ودول أخرى فيما يتعلق بالقادمين من الهند، حيث تكافح الدولة الموجة الثانية من كوفيد 19 التي اجتاحت البلاد.
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