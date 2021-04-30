شكرا لقرائتكم خبر أجانب جوا يغادرون بطلب من النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطع أجانب نادي جوا الهندي، مدربين ولاعبين، مشاركتهم مع الفريق بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وعادوا إلى ديارهم بسبب معاناة الهند من ارتفاع حالات كوفيد 19.

وغادر صفوف الفريق كل من المدرب خوان فيرناندو واللاعبين إيدو بيديا وإيفان جونزاليس وخورخي أورتيز وجيمس دوناتشي إلى بلدانهم إسبانيا وأستراليا، بمطالبة من النادي الهندي الذي يشارك في دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه، حيث اختتم مشواره في دور المجموعات أمس أمام الوحدة الإماراتي.

وأفاد النادي بأنه نصح أجانبه بالعودة إلى ديارهم على الفور كإجراء وقائي في ضوء السياسات الأخيرة التي اتخذتها أوروبا ودول أخرى فيما يتعلق بالقادمين من الهند، حيث تكافح الدولة الموجة الثانية من كوفيد 19 التي اجتاحت البلاد.