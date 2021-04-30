كاريلي يربط استمراره مع الاتحاد بأجانب جدد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​اشترط المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فابيو كاريلي التعاقد مع محترفين أجانب جدد ومميزين كأحد مطالبه لتجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد كاريلي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، فيما تتمسك الإدارة باستمراره، معترفة بما حققه من نجاحات أوصلت الفريق للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

​على صعيد آخر، تلقى المدافع زياد المولد موافقة مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي على إجراء عملية جراحية في قدمه بالعاصمة الرياض بدلا من السفر إلى الخارج، على أن يغادر جدة بعد غد.

وعقب العملية الجراحية سيحتاج اللاعب إلى راحة وتأهيل لمدة شهرين مما سيغيبه عما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

في المقابل، عاد المدافع عمر هوساوي للتدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة بمنطقة الحوض خلال مواجهة الهلال ضمن الجولة الـ 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعودة هوساوي إلى جانب تواجد حمدان الشمراني وعبدالمحسن فلاتة فسيكون تعويض غياب المولد حاضرا بحسب قناعات المدير الفني فابيو كاريلي في التدوير بين اللاعبين.

من جهة أخرى خاطبت إدارة النادي نظيرتها في الوحدة لإقامة لقاء ودي بين الفريقين استعدادا لما تبقى من لقاءات في الدوري.