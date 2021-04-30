تأهل الأخضر والأبيض لنهائي كأس الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقام الأحد المقبل نهائي النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية التي ينظمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة ، بين صقور المستقبل، حيث يواجه الأخضر نظيره الأبيض على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة. تأهل فريقا صقور المستقبل (الأبيض والأخضر) للنهائي بعد أن تصدر كل منهما مجموعته برصيد 4 نقاط بعد ختام مباريات دور المجموعات. وتمكن (الأبيض) من التأهل بعد تعادله مع القادسية 1/1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، فيما تأهل (الأخضر) عقب تعادله مع فريق الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام 3/3.



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