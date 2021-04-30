الهلال يريد الأكل بيده أمام شباب الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الهلال عن تأكيد تأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يواجه فريق شباب أهلي دبي في العاشرة مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويمتلك الهلال 10 نقاط في المركز الثاني خلف استقلال دونشنبه، حققها من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، ويبتعد عن شباب أهلي دبي صاحب المركز الرابع والأخير في المجموعة، 6 نقاط، إلا أن ذلك قد لا يكون في مصلحة الهلال خاصة وأن شباب أهلي دبي لم يعد لديه ما يخسره بعد أن فقد المنافسة على بطاقة التأهل بخسارته في الجولة الماضية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي 0 /1 في وقت قاتل.

ويحتاج الهلال إلى نقطة فقط لتأكيد تأهله إن لم يكن أولا للمجموعة، فسيضمن ذلك من خلال بوابة أفضل مركز ثان إلا أن ذلك سيكون مرتبطا بنتائج مباريات المجموعات الأربع الأخرى.

ويسمح نظام البطولة بتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات العشرة (غرب وشرق آسيا) مباشرة، فيما يكتمل دور الـ16 بأفضل 6 فرق (3 من الغرب ومثلها من الشرق) حصلت على أفضل مركز ثان، إلا أن الهلال سيبحث عن الفوز الخامس على شباب أهلي دبي والرابع له في البطولة.

ويقف التاريخ مع الهلال، حيث تقابل مع شباب الأهلي في 9 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر واحدة، وأيضا على مستوى بطولة الأندية الخليجية يقف التاريخ مع الهلال، حيث تواجها في مباراة واحد كسبها الهلال 4/ 0.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 2 /0.

وفي المباراة الثانية، يحتاج استقلال دوشنبه الذي يتفوق على الهلال بالمواجهات المباشرة (خسر من الهلال 1 /3، وفاز عليه 4 /1)، إلى نقطة في مواجهته أمام أجمك الأوزبكي (4 نقاط) ليحجز مقعده في دور الـ 16 كإنجاز كبير من أول مشاركة للفريق.

وقد يتأهل استقلال دوشنبه أيضا من باب أفضل مركز ثاني، إلا أن ذلك سيكون مقرونا بنتائج مباريات المجموعات الأخرى.