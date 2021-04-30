شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يصعق برشلونة ويحرمه من اعتلاء الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - (رويترز)

تجرع برشلونة هزيمة مفاجئة 2-1 على ملعبه أمام غرناطة الخميس، مما حرمه من اعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبدأ العملاق الكتالوني المباراة بقوة وتقدم بعد 23 دقيقة بعد عمل رائع بين أنطوان جريزمان وليونيل ميسي الذي سجل هدفه 26 في الدوري هذا الموسم.

وبعدها مباشرة أنقذ حارس غرناطة فرصة خطيرة من اللاعب الأرجنتيني وكان هذا الإنقاذ مهماً جداً في سيناريو المباراة وأيضاً في السباق على اللقب. وعادل داروين ماتشيس النتيجة في الدقيقة 63 بعد أن استغل خطأ من أوسكار مينجيزا. وطرد رونالد كومان مدرب برشلونة بسبب الاعتراض على الحكم بعدها.

وصعق غرناطة مضيفه قبل 11 دقيقة من النهاية بضربة رأس للبديل خورخي مولينا من مسافة قريبة ليحقق أول انتصار له خارج ملعبه على الإطلاق على برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة متأخراً بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر وبفارق المواجهات المباشرة عن غريمه الأزلي ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يملك أيضاً 71 نقطة.