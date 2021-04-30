شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقي يكافئ العروبة «بطل الأولى» بمليوني درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي العروبة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة حصول الفريق على بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والصعود إلى دوري الخليج العربي للمحترفين في الموسم المقبل.

وبارك صاحب السمو حاكم الفجيرة للفريق هذا الإنجاز، مؤكداً أهمية استكمال التميز في المراحل اللاحقة، ودعا سموه اللاعبين إلى التحلي بالأخلاق الحميدة، وتكريس اللعب النظيف بروح الفريق الواحد، بما يعكس طموحات إمارة الفجيرة في الحصول على مراكز متقدمة بمختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستوين المحلي والدولي.

ووجّه صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، بمنح لاعبي فريق العروبة والجهازين الفني والإداري مبلغاً وقدره مليونا درهم بمناسبة الصعود إلى دوري المحترفين، كما أمر سموه بتطوير منشآت النادي كافة، وتجهيز استاد النادي لاستقبال مختلف البطولات الرياضية.

وتوجّه علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة بالشكر نيابة عن أسرة النادي، إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على دعم سموه الدائم للرياضة والرياضيين في الفجيرة، مثمّنين مكرمة سموه في دعم النادي ولاعبي الفريق، ومتعاهدين على المضي قدماً في طريق الانتصارات والإنجازات.

وأشار إلى أن استقبال سموه لأسرة النادي الذي جاء قبل أن يجف عرق اللاعبين يعتبر وساماً على صدر كل أبناء العروبة، وسيعطي الفريق دافعاً كبيراً في مشواره المرتقب بدوري المحترفين، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون نبراساً لهم في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على تضافر جميع الجهود والعمل كأسرة واحدة، مهدياً الإنجاز التاريخي لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومؤكداً أنهم في القلعة العرباوية سعداء بهذا التكريم، وعازمون على مضاعفة العمل والجهد.

مسؤولية مضاعفة

أكد علي راشد الملاحي نائب رئيس نادي العروبة، أن التكريم الأكبر الذي حصل عليه اللاعبون هو مقابلة صاحب السمو حاكم الفجيرة، وأشار إلى أن الموسم كان استثنائياً في كل شيء، ووصف الملاحي المرحلة المقبلة بالأهم والتي تحتاج إلى مضاعفة الجهد لتحقيق تطلعات وطموح جماهير العروبة والساحل الشرقي.

وأكد أحمد بن عباد، الأمين العام لنادي العروبة، أن استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة لأسرة النادي يعد وساماً على صدر كل أبناء النادي، ويوماً تاريخياً يعتز به الجميع.

وقدّم خليفة راشد رئيس اللجنة الفنية الشكر لصاحب السمو حاكم الفجيرة، على الاستقبال الرائع الذي يعد تكريماً لكل الرياضيين.