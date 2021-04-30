شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يكرّم «نخيل» لبصمتها الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شركة «نخيل» الفائزة بجائزة البصمة الرياضية، ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة الثامنة لجائزة «وطني الإمارات» للعمل الإنساني.

ويأتي تنظيم جائزة البصمة الرياضية بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، و«مؤسسة وطني الإمارات»، من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة، وتعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، وتمت دعوة الأندية والمؤسسات الرياضية والعامة والأفراد ذوي المساهمات في القطاع الرياضي للترشح.

وجاء فوز «نخيل» بجائزة البصمة الرياضية بفضل مبادراتها المستمرة لتعزيز أسلوب حياة متوازن للمجتمع من خلال توفير المرافق الرياضية العصرية التي تعد جزءاً أساسياً في مجتمعات نخيل،كما قامت منذ تأسيسها برعاية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية المرموقة في مجتمعاتها مثل طواف الإمارات العالمي، وطواف دبي الدولي، والسباقات المحلية للدراجات الهوائية، وتحدي الجري للسيدات، وبطولات الترايثلون الدولية، وسباق بنك دبي التجاري للجري في النخلة، وغيرها الكثير،وكذلك في جزر ديرة، إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في مراكز التسوق، كما تدعم «نخيل» سنوياً تحدي دبي للياقة البدنية 30x30 بعدد من الفعاليات الرياضية واللياقة البدنية للموظفين.