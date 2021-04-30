جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والمقاولون

القاهرة - سامية سيد - أقيم يوم الخميس 29 / 4 / 2021 مباراة واحدة، حيث استضاف الزمالك نظيرة المقاولون العربفي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعثر أمام ذئاب الجبل ويتعادل 2 - 2 والقمة تهتز

تعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.