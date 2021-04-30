شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يخضع لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى مسحة كورونا استعدادا لمواجهة المقاصة المقرر لها يوم 2 / 5 أمام المقاصة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفى سياق متصل يعكف حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي في الفترة الحالية، على معاجة أخطاء لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 13 من مسابقة الدورى المصري.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق البترولى أن طولان انفعل على اللاعبين بسبب الخوف المبالغ فيه أمام الأهلى، والذى كلفهم استقبال هدفين في أول دقيقتين من المباراة وعرضهم للأخطاء التي بسببها خسروا اللقاء.

وأكد ذات المصدر أن اللاعبين تفهموا غضب مديرهم الفني، ووعدوه بتصحيح المسار، واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة، المقرر لها يوم 2 / 5 أمام المقاصة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفى سياق آخر منح مسئولو الفريق البترولي اللاعبين فرصة أخرى لتصحيح النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق أي فوز آخر 4 مباريات، بعد التعادل أمام المصري البورسعيدى وطلائع الجيش والخسارة أمام الجونة وأسوان، خصوصا أن الخسارة الأخيرة أمام الأهلى تسببت فى تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة فى المركز التاسع.