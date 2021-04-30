شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور معلول وهزار الشحات وربيعة أبرز ملامح مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب فريق الأهلى، تحت قيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، ظهور التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر الذى يخضع لبرنامج علاجى خلال الفترة الحالية.

كما شهد المران وصلة هزار بين الثنائى حسين الشحات ورامى ربيعة في ظل أجواء المرح التى تركها الجهاز الفنى للتخفيف عن اللاعبين من أجواء ضغوط المباريات، حيث يخوض الفريق مباراة كل 3 أيام في الذى شارك فيه حمدى فتحى مران الفريق الأحمر مرتدى واقى لليد، وذلك لتجنب الاصطدام بيده التى يعاني فيها الإصابة بكسر في ذراعه.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو، والتأكيد على التعليمات التى يرغب فى تنفيذها خلال مران اليوم وتطبيقها في مواجهة الجونة.

فيما خاض بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي، ثلاثي الفريق، لتدريبات استشفائية على ملعب التتش، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش.

ويخضع بانون وفتحي ومتولي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.

ويلتقي الأهلي مع الجونة على استاد "الأهلي والسلام" في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أول أمس الأربعاء في ظل ضغط المباريات التي يخوضها في بطولة الدوري.



على معلول



محمد هانى



بواليا و ديانج



متولى و فتحى وبدر



رامى ربيعة يحمل اليو ديانج



حراس الاهلى



رامى ربيعة



حمدى فتحى يرتدى واقى اليد



كوكا



محمود وحيد



الجهاز الفنى للاهلى



عمرو السولية



هزار ربيعة و حسين الشحات



تدريب الاهلى



ناصر ماهر