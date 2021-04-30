شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: لو المقاولون كل مبارياته بنفس قوة لقاء الزمالك لنافس على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أداء فريق المقاولون أمام الزمالك بأنه يثير علامات الاستفهام بالقوة والحماس أمام الفرق الكبيرة خاصة الزمالك، في وقت يقدم مستوى ضعيفا ـمام باقة فرق الدورى .

وقال مدافع الزمالك السابق فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365 الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون يكون متحفزا بشكل كبير أمام الزمالك ويحمس لاعبيه للأداء بقوة على عكس المباريات الأخرى في الدورى.

وقال يكن: "لو لعب المقاولون كل مبارياته بنفس القوة أمام الزمالك لكان في مكان آخر ونافس على لقب الدورى".

وأبدى مدافع مصر الأسبق دهشة من مستوى هجوم الزمالك، وعدم استغلال الثغرات الدفاعية الواضحة في صفوف المقاولون، حيث هناك تمركز غير جيد، ولكن يبدو أن التحركات من زيزو وبن شرقى كانت غير إيجابية ولم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى ذئاب الجبل.

وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز.