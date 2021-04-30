شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلتا جزاء بدون مشاهدة الـVAR فى لقاء الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الزمالك نقطتين مهمتين فى صراعه على لقب الدورى بعد التعادل أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز. ”الخليج 365” تواصل مع الحكم الدولى السابق ناصر عباس للوقوف على أبرز الحالات التحكيمية التى شهدتها مباراة الزمالك والمقاولون. الزمالك * المقاولون المسابقة : الجولة الـ18 المؤجلة من بطولة الدوري العام

الملعب : استاد القاهرة

نتيجة المباراة : التعادل الإيجابي هدفان مقابل هدفان

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

المساعد الأول : سمير جمال

المساعد الثاني : رجب محمد

الحكم الرابع : وليد الصياد

حكام الـ VAR: طارق مجدي، حسني سلطان

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : إبرهيم نور الدين

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة: في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية تمكن الحكم إبراهيم نور الدين مع طاقم التحكيم خاصة الـVAR في تحقيق العدالة التحكيمية خاصة الأحداث داخل مناطق الجزاء وكانت أهم الحالات كالآتي:

الحالة الأولى: في الدقيقة 21 من الشوط الأول يدخل عبدالله ياسين لاعب المقاولون داخل منطقة جزاء الزمالك ويقوم طارق حامد لاعب الزمالك بعرقلته، والعرقلة واضحة لا يتردد الحكم نور الدين في احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح المقاولون.

الحالة الثانية: في الدقيقة 28 من الشوط الأول يدخل حميد أحداد لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء المقاولون ويقوم فاروقا لاعب المقاولون بعمل إعاقة بالقدم لمهاجم الزمالك أحداد لا يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، والسرعة القصوى خاصة في الدقائق 14، 35، 69، 86 نتيجة التوقع والقراءة الجيدة.

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من محمد سمير، حسن الشامي، باسم علي في الدقائق 13، 17، 62 من المقاولون نتيجة اللعب بتهور، كما أنذر كلا من عبدالله جمعة من الزمالك في الدقيقة 35 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد، وكان يجب إشهار البطاقة لكلا من كريم مصطفى من المقاولون، عبدالله جمعة من الزمالك نتيجة الاعتراض على قرار الحكم المساعد سمير جمال، وتعطيل الهجوم الواعد.

تقييم مبدأ إتاحة الفرصة: تطبيق جيد بمد إتاحة الفرصة لصالح المقاولون فى الدقائق 25 ، 43 والقرار صحيح، وفي الدقيقة 37، 78 لصالح عبد الله جمعة والقرار صحيح.

تقييم الحكمان المساعدان:

المساعد الأول: أشار على مخالفة في الدقيقة 18 لصالح الزمالك والقرار غير صحيح نتيجة عدم وجود المخالفة، وفي الدقيقة 74 تعاون جيد باحتساب مخالفة بتقدير صحيح، أشار على مخالفة التسلل في الدقيقة 83 بتقدير صحيح.

المساعد الثاني: أشار على حالات التسلل بتقدير صحيح في الدقيقة 1، وتعاون جيد في احتساب الأخطاء القريبة في الدقائق 35، 39 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الـVAR: مراجعة من الـVAR في الدقيقة 21 ، 27 في ركلتي الجزاء والتأكيد على قرار الحكم بصحة القرار.