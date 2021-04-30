شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يقصى دجلة ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق بتروجت إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على خصمه وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت وامتدت إلى الأشواط الإضافية.

ولجأ فريقا وادى دجلة وبتروجت للوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بينهما بالتعادل الإيجابي 1 – 1 وافتتح التسجيل للغزلان جورجينيو فى الدقيقة 84 قبل أن يتعادل سامح إبراهيم للفريق البترولى فى الدقيقة 88 وسجل عبد الرحمن البانوبي هدف صعود الفريق البترولى في الدقيقة 112.

وتأهل وادى دجلة لدور الثمانية عقب تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في دور الـ 16 للبطولة وكان غزلان دجلة قد أطاحوا بالبنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة.

بينما تخطى فريق بتروجيت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، وفاز بتروجت بالدور التمهيدي الثالث على بورتو بهدفين مقابل هدف بينما تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم واجه بتروجت نظيره كوكا كولا في دور الستة عشر وانتهت المباراة بالتعادل السلبى قبل أن يتفوق الفريق البترولى في ركلات الترجيح 4-3.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.