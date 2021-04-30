شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جهاز اليد بالزمالك يؤكد تجديد عقود 9 نجوم خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، إنهاء ملف تجديد عقود الـ9 لاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى خلال أيام.

اللاعبون الـ9 هم كلا أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد على ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام.

وقال عبد البارى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن تجديد العقود سيشهد تعديل فى القيمة المادية لبعض اللاعبين فضلا عن تحديد خطة لاستقطاب لاعبين جدد لتدعيم الفريق.

كما كشف عبد البارى، مؤخرا عن آخر تطورات أزمة الكأس بعد شكوى النادى الأهلى مؤخرا فى اتحاد اللعبة بسبب إشراك اللاعب إبراهيم المصرى المصاب بكورونا فى نهائى المسابقة.

وقال عبد البارى: الأمر حاليا متروك فى ملعب اتحاد اليد لاتخاذ القرار المناسب والحصول على حق نادى الزمالك بعد ثبوت صحة ما قاله الزمالك حول إصابة اللاعب وتأكدت إصابته بعد ثبوت مسحة المنتخب.

وتقدم الزمالك مؤخرا باحتجاجًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبد الباري، أن الاحتجاج الذى تقدم به مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة، مضيفا أنه ثبت أيضًا أن اللاعب مصاب بكورونا، وذلك بعد ظهور إيجابية المسحة الخاصة به، والتي خضع لها مع المنتخب الأول، وتم استبعاده من معسكر المنتخب.