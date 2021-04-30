شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لتليفزيون الخليج 365: تغييرات كارتيرون "كارثية".. والصدارة فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، انتقادات عنيفة للفرنسى كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض بسبب الأخطاء التى ارتكبها في مباراة المقاولون التى أقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ18 في الدورى الممتاز.

وأكد هشام يكن، فى تصريحات للاستوديو التحليلى بتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن الزمالك بدأ الشوط الثانى بشكل قوى وأحرز هدف التقدم عن طريق بن شرقى، لكن المباراة تحولت لاهتزاز في المستوى في الدقيقة 68 عندما أجرى كارتيرون تغييرات بدون مبرر بنزول شيكابالا وحازم إمام بدلا من يوسف أوباما والمثلوثى، فاهتز الأداء الأبيض بشكل غريب.

وأضاف نجم مصر فى جيل 90 الذهبى، أن التعادل مع المقاولون يجعل صدارة الدورى في خطر بالنسبة للزمالك لأن المنافس الأهلى يستطيع تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، والتي ستتيح له الفارق عن الأبيض بـ5 نقاط والاقتراب من حسم الدرع وأن كان المشوار مازال طويلا.