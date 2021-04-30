شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تتويج سيدات يد الأهلى بالدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى، من نظيره سبورتنج بنتيجة 24/22 فى ليلة تتويج الفريق الأحمر بذهبية دورى العمومى للموسم المحلى 2020/2021 فى حضور جوهر نبيل عضو مجلس القلعة الحمراء، الذى حرص على الحضور ليشهد مواسم التتويج.

وحسم الأهلى، اللقب مبكرا بعد فوزه على الشمس بنتيجة 34/22 مساء الأربعاء على صالة حسن مصطفى. فيما حصل الشمس على المركز الثالث ليحصد البرونزية بالفوز على الزمالك.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 29/19 فى أول أيام الدورة المجمعة الثانية مساء الثلاثاء. وتقام نهائيات منافسات اليد بدون جماهير وفقا لما حدده مسئولو الاتحاد بحضور مجلس إدارة الأندية فقط و بعض من أسر اللاعبين.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

كما توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين قبل الماضى ، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.