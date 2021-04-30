شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لخماسى الزمالك عقب التعادل مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد نادر السيد، ومحمد أشرف روقة وإسلام جابر ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز تدريبات خاصة عقب نهاية مباراة المقاولون العرب، وقاد أحمد عصمت مدرب الأحمال تدريب خماسي الفريق عقب نهاية المباراة.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على تخصيص برنامج تدريبى لخماسى الفريق الذين لم يشاركوا فى مواجهة ذئاب الجبل، حتى يصبحوا جاهزين من الناحية البدنية للمشاركة فى المواجهات المقبلة.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى مقدمة جدول الدورى، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 19 فى المركز الـ 13 بعدما خاض 19 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء. ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: حميد أحداد.

ودخل المقاولون المباراة بتشكيل يضم كلاً من: في حراسة المرمى محمود أبو السعود، في الدفاع.. باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى، في الوسط.. محمد مجلى، محمد رزق، كريم مصطفى، في الهجوم.. لويس أدواردو، يوسف الجوهرى، عبد الله ياسين.