شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون غاضبا: أحد الأشخاص يُسرب أخبار الزمالك.. ولم أسمح بوجود الثلاث حراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن عدم رضاه وحزنه الشديد بالتعادل مع المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما، مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، لافتًا إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة إلا أن الحظ لم يحالفه، مما أدى لنهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

وحمّل الخواجة الفرنسى خلال المؤتمر الصحفى مسئولية التعادل للاعبى الزمالك، مؤكدًا أنهم كانوا خارج التركيز ولم يتقنوا تنفيذ الكرات الثابتة، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء بعض التعديلات على التشكيل لتفادى ضغط المباريات والذى يؤدى لإجهاد اللاعبين، خاصة أن الدورى ما زال طويلاً.

وعلق كارتيرون على أزمته مع أسامة نبيه المدرب العام، وطلبه لجواز السفر الخاص به، قائلاً: "حصولى على جواز السفر لا يعني شيء لأننى طلبته للقيام بعمل إدارى، ولكن تسريب خبر كهذا يعني أنه لا توجد ثقة في بعض الأشخاص ويجب أن نعتمد على أنفسنا، ولا يجوز في ذلك التوقيت أن تخرج أخبار مثل هذه".

وتابع المدير الفنى حديثه مؤكدًا أن محمد عواد حاليًا بعيد عن المجموعة، لافتًا إلى أن لديه ثلاثة حراس كبار ولو كان متواجدا في بداية الموسم لما سمح بوجود الحراس الثلاثة فى الفريق، لأنهم جميعا يطلبون اللعب، واجتمعت مع الثلاثي وقلت إنهم مركزين في المنافسة بينهم أكثر من المنافسة لتطوير أدائهم، وأردف: "أهم حاجة الروح وطالما كان الفريق إيجابي سيكون الفريق أفضل، وعواد سيحصل على فرصته مثل باقي الحراس عندما يكون جاهزا".