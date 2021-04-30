شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يُحمل جنش مسئولية تعادل المقاولون مع الزمالك: "الخطأ ساذج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، مسئولية تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفارس الأبيض، مشيرًا إلى إن هدف تعادل ذئاب الجبل جاء من خطأ ساذج من الحارس فى وقت صعب بالمباراة.

وأوضح الثعلب الصغير خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، ـن جنش كان مطالب بالتعامل بشكل أفضل مع الكرة فى هدف المقاولون الثانى، قائلاً: "صعب يدخل فى الزمالك هدف من ضربة ركنية وكنت متقدم بهدفين، والخطأ يقع على عاتق جنش الذى لم يُجيد التعامل مع الكرة، ولم يتحدث مع مدافعى فريقه الأمر الذى كلف الزمالك خسارة نقطتين بالتعادل من أخطاء ساذجة".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى مقدمة جدول الدورى، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 19 فى المركز الـ 13 بعدما خاض 19 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء. ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: حميد أحداد.

ودخل المقاولون المباراة بتشكيل يضم كلاً من: في حراسة المرمى محمود أبو السعود، في الدفاع.. باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى، في الوسط.. محمد مجلى، محمد رزق، كريم مصطفى، في الهجوم.. لويس أدواردو، يوسف الجوهرى، عبد الله ياسين.